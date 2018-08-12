أشعياء "المشلوح" يعترف بمحاولة قتل إبيفانوس مرتين سابقا ولكن القدر منع ذلك

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل جديدة فى اعترافات الراهب المشلوح أشعياء المقارى، خلال التحقيقات، والذى كشف خلالها أنه حاول قتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس وأسقف دير أبو مقار بوادى النطرون مرتين سابقا ولكنه فشل فى المرة الأولى لأنه وجد رئيس الدير يصلى، والمرة الثانية نام واستيقظ متأخرا ولم يتمكن من تنفيذ جريمته لأن رئيس الدير كان قد وصل إلى الكنيسة، وفى المرة الثالثة كان حريصا على الاستيقاظ مبكرا لتنفيذ جريمته البشعة فى الفترة الزمنية من الساعة الثالثة قبل الفجر، وكذا خلال المسافة التى يسير منها رئيس الدير للكنيسة.

وكانت النيابة قد قررت، تجديد حبس الراهب المشلوح أشعياء المقارى، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس وأسقف دير أبو مقار بوادى النطرون.

واعترف المتهم وائل سعد الذى ترهب بدير القديس مكاريوس بوادى النطرون سنة 2010 باسم الراهب أشعياء المقارى، التى تم تجريده من الرهبانية من قبل الكنيسة يوم الأحد 5 أغسطس وذلك بسبب سلوكياته التى شكلت تجاوزات خطيرة لقوانين الرهبنة والدير ووجهت النيابة العامة لوائل سعد تهم قتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير ابومقار بوادى النطرون.