أسواق فاينانشيال: انخفاض أسعار الخامات لم يؤثر على الأعلاف

كتب محمود الضبع

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة أسعار السلع وخاماتها بالأسواق العالمية والبورصات السلعية أن النصف الأول من عام 2018 شهد تغيرا كبيرا جدا فى سوق أعلاف الدواجن.

وتابع التقرير أن سوق الأعلاف يستهلك نحو 65% من واردات الذرة لمصر؛ فبالرغم من التراجع الحاد فى أسعار خامات الأعلاف الرئيسية (الذرة + كسب الصويا) والتى تمثل نحو 88% من قوام الأعلاف، إلا أن أسعار الأعلاف لم تستجب إلى تلك الانخفاضات وهذا طبيعى بعد أن توجهت الشركات الكبيرة المستوردة لخامات الأعلاف فى السوق المصرى إلى البيع لتلك المصانع مباشرة، والتى تعتبر ملاذ آمنا بعيداً عن التجار، فلقد أصبح التاجر يمتلك أسعارا مرتفعة مقابل الأسعار الموجودة فى السوق المصرى فى الوقت الحالى.