أسعار العملات اليوم الأحد 12-8-2018 والدولار مستقر بداية الأسبوع

كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات خلال تعاملات بداية الأسبوع المصرفى الجارى، اليوم الأحد الموافق 12-8-2018، بين التراجع والاستقرار، حيث واصل كل من سعر الدولار والريال السعودى استقرارهما أمام الجنيه المصرى، فيما تراجعت أسعار باقى العملات، ومنها اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، وذلك مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع يوم الخميس الماضى قبل يومى العطلة الأسبوعية للبنوك "الجمعة والسبت".

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، اليوم الأحد، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات يوم الخميس الماضى، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية، والذى انخفض به عن البنك الأهلى 17.82 جنيها للشراء، و 17.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

7.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات يوم الخميس الماضى، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.32 جنيه للشراء، 20.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى تراجعاً أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات يوم الخميس الماضى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.65 جنيه للشراء، و 22.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات يوم الخميس الماضى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، فى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، ومقارنة بختام تعاملات يوم الخميس الماضى، انخفض سعر الدينار مسجلا سعره الآن، 58.66 جنيه للشراء، 59.00 جنيه للبيع.