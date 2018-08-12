أردوغان يكرر مزاعمه حول المخطط الخارجى لاستهداف الليرة التركية

رويترز - أ ف ب

كرر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مزاعمه حول المخطط الخارجى لاستهداف الليرة التركية، قائلا :"إن تقلبات الليرة التركية، محض مخطط يستهدف تركيا لكن الشعب التركى لن يستسلم".

وأضاف أردوغان أن المستوى الحالى لسعر الصرف الأجنبى لا يمكن تفسيره تفسيرا منطقيا، متابعا :"زيادة رسوم واردات المعادن من جانب الولايات المتحدة ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية"، مناشدا الأتراك لليوم الثالث على التوالى لبيع الدولار واليورو من أجل دعم الليرة.

وتابع :"أسعار الفائدة أداة استغلال تجعل الأغنياء أكثر غنى والفقراء أشد فقرا، لن نقع في هذا الفخ"، مشيرا إلى أن تركيا ستبحث عن "أسواق جديدة وحلفاء" آخرين بعد تدهور عملة بلاده.