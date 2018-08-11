5 معلومات عن آلية استرداد تكاليف علاج الحالات الطارئة بقانون التأمين الصحى

كتب وليد عبد السلام

وفر قانون التأمين الصحى الشامل الجديد حماية كاملة للمنتفعين الذين اضطرار حالاتهم الطارئة للكشف والعلاج بالمستشفيات غير التابعة للتأمين وسمح لهم باسترداد ما أنفقوه على الكشف والعلاج من الهيئة .

"اليوم السابع" يقدم معلومات عن آليات استرداد مصاريف الكشف والعلاج، إذا تم العلاج خارج وحدات التأمين الصحى فى الحالات الطارئة فقط.

1- للهيئة الحق فى متابعة المؤمن عليه فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية.

2- تكون إقامة المؤمن علية فى الدرجة التأمينية لاشتراكه مع تحمله أو تأمينه الخاص فرق الإقامة فى الدرجات الفندقية الأعلى طبقا لاختياره

3- للمؤمن عليه حق استرداد تكاليف علاجه خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة فى الحالات الطارئة .

4- يقدم طلب استرداد متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك.