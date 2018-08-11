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5 معلومات عن آلية استرداد تكاليف علاج الحالات الطارئة بقانون التأمين الصحى

السبت، 11 أغسطس 2018 09:58 م
5 معلومات عن آلية استرداد تكاليف علاج الحالات الطارئة بقانون التأمين الصحى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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وفر قانون التأمين الصحى الشامل الجديد حماية كاملة للمنتفعين الذين اضطرار حالاتهم الطارئة للكشف والعلاج  بالمستشفيات غير التابعة للتأمين وسمح لهم باسترداد ما أنفقوه على الكشف والعلاج من الهيئة .
 
"اليوم السابع" يقدم معلومات عن آليات استرداد مصاريف الكشف والعلاج،  إذا تم العلاج خارج وحدات التأمين الصحى فى الحالات الطارئة فقط.
 

1- للهيئة الحق فى متابعة المؤمن عليه فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية.

2- تكون إقامة المؤمن علية فى الدرجة التأمينية لاشتراكه مع تحمله أو تأمينه الخاص فرق الإقامة فى الدرجات الفندقية الأعلى طبقا لاختياره

3- للمؤمن عليه حق استرداد تكاليف علاجه خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة فى الحالات الطارئة .

4- يقدم طلب استرداد متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك. 

5- تكون الهيئة غير مسئولة عن كل ما يترتب من مضاعفات تنتج عن الإهمال أو الخطأ الطبى الذى يمكن أن يحدث فى الحالة.


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التأمين الصحى

استرداد تكاليف الكشف




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