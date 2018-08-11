3 تحاليل يعتمد عليها الطب الشرعى للكشف عن قضايا المخدرات والمتفجرات

كتب إبراهيم قاسم

تقوم المعامل الكميائية الشرعية على مستوى مصر والتابعة لمصلحة الطب الشرعى بالعديد من الأبحاث والاختبارات الكيميائية باستخدام أجهزة حديثة وتقنيات كميائية مختلفة لكشف المواد المخدرة والسامة والتحاليل الدقيقة لكشف آثار المتفجرات والطلق النارى وغيرها من التحاليل المطلوبة لتحديد كمية المواد المجهولة.

وتعتمد المعامل الكميائية الشرعية على ثلاثة تحاليل كميائية يمكن من خلالها الكشف عن قضايا المخدرات والسموم فى سوائل وأنسجة الجسم وآثار المتفجرات وهى:

تحاليل المخدرات

تحليل المخدرات: تحليل المضبوطات المشتبه فى كونها مواد مخدرة، سواء كانت من المجموعات المعروفة كالهيروين والقنابيات والكوكايين والمستحضرات الصيدلانية المدرجة بجداول قانون المخدرات، أو المخدرات المستحدثة كالقنابيات الصناعية، و كذا تحديد كمية المضبوطات الكيميائية المجهولة، وما إذا كانت مواد مدرجة بجداول قانون مكافحة المخدرات من عدمه.

تحاليل السموم الجنائية

تحليل المواد المخدرة والسموم والكحول والمواد المتطايرة فى سوائل وأنسجة الجسم.

الأدلة الدقيقة

وفيها يتم تحليل بقايا الطلق النازى وآثار المتفجرات وتحديد الآثار الضئيلة للمواد المتفجرة بعد التفجير، ويعد تحليل نواتج عمليات التفجير من أكبر التحديات فى مجال الكمياء الجنائية نظرا لكثرة وتنوع المواد المستخدمة واختلاط العينات بمواد مختلفة من مسرح الجريمة - معجلات الإشتعال والحرائق- تحديد كنة المضبوطات الكيميائية المجهولة، وما إذا كانت مواد متفجرة من عدمه.