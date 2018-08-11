video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 02:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

11.2 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

السبت، 11 أغسطس 2018 01:00 ص
11.2 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 11179.44 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 238.71 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
  
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 439.33 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 77.85 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.18% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.55%، والعرب على 5.28% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 53.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.47%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 108.38 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

للأسبوع الثانى.. البورصة تربح 5.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

مشتريات الاجانب بالبورصة




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة