وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يعلن نقل أشلاء الانتحارى إلى مستشفى ناصر

القليوبية نيفين طه

أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية نقل أشلاء جثة الانتحارى فقط فى حادث محاولة تفجير كنيسة العذراء مريم بشبرا الخيمة، إلى مستشفى ناصر العام لحين اتخاذ النيابة العامة شئونها.

وكانت قوات الأمن بالقليوبية قد نجحت فى إحباط محاولة قيام إرهابي باستهداف كنيسة العذراء بمسطرد بشبرا الخيمة، فيما فجر المتهم نفسه بواسطة حزام ناسف فى أحد الشوارع بالمنطقة، واسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة فرد أمن بشظايا انفجار.

بدأت الواقعة أثناء قيام قوات الأمن المكلفة بتأمين كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة بمتابعة الحالة الأمنية، شاهدت أحد الأشخاص المجهولين يتجه إلى مبنى الكنيسة، وعندما حاولوا الاقتراب منه فر هاربًا بطريق شركات البترول من ناحية مسطرد وقام بتفجير نفسه.