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السبت، 11 أغسطس 2018 12:12 م
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وصول معاون مباحث قسم شرطة المقطم المتهم بقتل "عفروتو" لمحكمة عابدين

السبت، 11 أغسطس 2018 12:02 م
وصول معاون مباحث قسم شرطة المقطم المتهم بقتل "عفروتو" لمحكمة عابدين الضابط المتهم بقتل عفروتو-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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وصل منذ قليل، معاون مباحث قسم المقطم، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، لاستئناف محاكمته بتهمة قتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ "عفروتو".
 
وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة مرتدى ملابس مدنية، وتم إيداعهم غرفة حرس المحكمة لحين بدء جلسة محاكمته.
 
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين أحمد الغندور، وهشام السيد، وأمانة سر محمد خميس، وسيد نجاح .
 
وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
 
أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.
 
وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.

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