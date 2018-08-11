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وزير النقل يوجه برفع كفاءة طريق سيوة مطروح بطول 80 كم

السبت، 11 أغسطس 2018 12:59 م
وزير النقل يوجه برفع كفاءة طريق سيوة مطروح بطول 80 كم جولة وزير النقل
الاسكندرية جاكلين منير
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أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وتابع الوزير أعمال تنفيذ وإنشاء عدد 2 كوبري علوي للسيارات أعلى السكة الحديد بمدينة الحمام - بمحافظة مطروح بإجمالي تكلفة 110 ملايين جنيه .

وصرح الوزير أن المشروع يهدف إلى إنشاء 2 كوبري علوي للسيارات (شرقاً وغرباً) بمدينة الحمام ويبلغ طول الكوبري الشرقي 530 متر والكوبري الغربي 710 أمتار بعرض 9 أمتار وبلغت نسبة تنفيذهما 30%، ومن المقرر نهوهما نهاية ابريل  2019.

وأضاف الوزير أن الكوبريين سيساهمان في تخفيف الضغط علي المزلقان الرئيسي والوحيد داخل المدينة مع خط السكة الحديد وإمكان غلق المعابر غير الشرعية بأسوار علي جانبي شريط السكة فيما بعد حفاظا علي سلامة المواطنين وسهولة عبور السيارات والمشاة عند كل من (شرق المدينة) للقادم من برج العرب ومتجه إلي بحري مدينة الحمام و (غرب المدينة) ليخدم القادم من الساحل الشمالي مروراً بمدينة الحمام ومتجه إلي طريق برج العرب قبلي وتحقيق عامل الأمان والسيولة المرورية في الدخول والخروج من المدينة، وذلك مع أخذ التوسعات المستقبلية للمدينة في الاعتبار.

ووجه وزير النقل هيئة الطرق والكباري برفع كفاءة مسافة من طريق سيوة مطروح بطول ٨٠ كم المرحلة الأولى ٣٠ كم والثانية ٥٠ كم، خاصة وأن وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة مطروح، حيث إنه تم نهو مسافة طولها٦٠ كم من طريق مطروح إلى سيوة، وتم رفع كفاءة وسائل الأمان (تخطيط وعلامات إرشادية وعواكس) لمسافة ٦٠ كم من الضبعة حتى رأس الحكمة بالاتجاه البحري، وجاري تنفيذ نفس المسافة في الاتجاه القبلي، وجاري رفع كفاءة المسافة من ١٠٦ إلى ١٣٠ ومن ١٦٠ الى ٢١٠ بطول ٥٠ بطريق العلمين الضبعة.

 

 

 


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