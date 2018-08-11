نورى المالكى: العراق وشعبه يستحقان العمل والتضحية من أجل التقدم والازدهار

بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس ائتلاف "دولة القانون" العراقى نورى المالكى اليوم السبت، أن هناك تفاهما جديا مع الكثير من القوى السياسية بهدف بلورة المواقف تمهيدا للانتقال إلى الخطوات الدستورية المتعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر، مشددا على أن العراق وشعبه يستحقان العمل والتضحية من أجل التقدم والازدهار.

وقال المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن المالكى ترأس اجتماعا ضم أعضاء الائتلاف والمرشحين الفائزين فى الانتخابات التشريعية، موضحا أنه تم خلال اللقاء تدارس مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وما أفرزته نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوى.

وأضاف البيان أن المالكى أكد على أهمية تكاتف الجهود من أجل التوصل إلى برنامج عمل وطني قادر على النهوض بأعباء المرحلة والاستجابة إلى التحديات التي تواجه البلد .. داعيا إلى العمل الجاد والتمسك بالثوابت الوطنية والتواصل مع الجماهير وتقديم مقترحات القوانين التي تدعم حاجات العراقيين للخدمات، مشددا على أن العراق وشعبه يستحقان العمل والتضحية من اجل التقدم والازدهار.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت السبت (12 مايو 2018)، عن "نجاح" عملية الاقتراع التي جرت في العراق بنسبة مشاركة بلغت %44.52، فى أول انتخابات تشهدها البلاد بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابى.