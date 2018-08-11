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السبت، 11 أغسطس 2018 07:19 م
خالد صلاح
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ننشر الحركة الداخلية لمديرية أمن دمياط

السبت، 11 أغسطس 2018 06:41 م
ننشر الحركة الداخلية لمديرية أمن دمياط قوات الامن -ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
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اعتمد اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة على النحو التالى:

 

لواء طارق محمد مقبل مساعد المدير للتدريب والأفراد، لواء باهى زقزوق مساعد المدير للمالية، لواء ماجد مؤمن مساعد المدير للوحدات، لواء أحمد كمال، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، لواء إبراهيم سلامة مساعد المدير للأمن، لواء محمد صبحى الددمونى، مساعد المدير للشرطة المتخصصة.

 

وشملت الحركة تعيين العميد عبدالعزيز فهيم، رئيس قسم حقوق الإنسان، والعميد إبراهيم عبدالجواد الحديدى، مأمور قسم السرو، عميد أحمد محمد المرسى رئيس قسم تصاريح العمل، عميد وليد الطحاوى، مدير إدارة التدريب، المقدم إيهاب خيرى عبدالعليم، مأمور مركز الزرقا، مقدم أحمد صبرى، نائب مأمور كفر البطيخ، عقيد محمد فتحى محمد حسين رئيس مباحث المديرية، مقدم تامر نبيل أبو يوسف مفتش بإدارة البحث الجنائى.

رائد محمد محمود يحى ضابط بقسم مباحث التموين، رائد محمد معوض رئيس مباحث أول دمياط، رائد مهاب حسن رئيس مباحث ثان دمياط، رائد احمد عبدالباقى رئيس مباحث المرور، رائد خالد الجمال رئيس قسم العمليات، رائد أحمد الدمرداش رئيس مباحث الزرقا.

 


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