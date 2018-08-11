video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

معهد إعداد القادة بحلوان يكرم رئيس جامعة النهضة ببنى سويف

السبت، 11 أغسطس 2018 03:00 م
معهد إعداد القادة بحلوان يكرم رئيس جامعة النهضة ببنى سويف تكريم رئيس جامعة النهضة ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

كرم الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومدير معهد القادة بحلوان، الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة ببنى سويف، ومنحه درع المعهد تقديراً لدوره فى مجال التعليم العالى.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت اليوم بالمعهد بعنوان "الإنتماء وتحديات الشباب"، بحضور نخبة من شباب الجامعات الحكومية والخاصة، وشاركت فيها جامعة النهضة، بوفد ضم رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة دلال أبو العلا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولى اتحاد الطلاب لمختلف الكليات.

وتحدث الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، خلال الندوة عن سبل علاج ضعف الانتماء، مثل التدرج فى الترقية ضمن معايير ثابتة، الاستماع للأفراد والاهتمام بمقترحاتهم ومشاعرهم ومراعاة الفروق الفردية فى المهمات، رعاية الموهوبين، بالإضافة إلى ربط الأفراد بأهداف المؤسسة والمتابعة المستمرة والحرص على إرساء قيم العدالة والمساواة، وكذلك جلسات المصارحة بين القيادات والأفراد.

كما شملت الندوة أيضا حوار مفتوحا مع شباب الجامعات، حول كيفية غرس قيمة الإنتماء داخل نفوس الأبناء منذ الصغر، ودور الأسرة ووسائل الإعلام فى تنمية روح المواطنة والانتماء داخل المواطن، وما الذى يؤثر على الانتماء سلبًا أو إيجابًا، وكيف نقوِّى الشعور بالانتماء ونعالج ضعفه، وأهمية الانتماء لحفظ أمن واستقرار الوطن.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"جامعة حلوان" تكرم وزير الشباب والرياضة

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه النهضه

دكتور حسام الملاحى

الانتماء وتحديات الشباب

معهد إعداد القادة بحلوان




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة