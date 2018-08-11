معهد إعداد القادة بحلوان يكرم رئيس جامعة النهضة ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

كرم الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ومدير معهد القادة بحلوان، الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة ببنى سويف، ومنحه درع المعهد تقديراً لدوره فى مجال التعليم العالى.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت اليوم بالمعهد بعنوان "الإنتماء وتحديات الشباب"، بحضور نخبة من شباب الجامعات الحكومية والخاصة، وشاركت فيها جامعة النهضة، بوفد ضم رئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة دلال أبو العلا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولى اتحاد الطلاب لمختلف الكليات.

وتحدث الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، خلال الندوة عن سبل علاج ضعف الانتماء، مثل التدرج فى الترقية ضمن معايير ثابتة، الاستماع للأفراد والاهتمام بمقترحاتهم ومشاعرهم ومراعاة الفروق الفردية فى المهمات، رعاية الموهوبين، بالإضافة إلى ربط الأفراد بأهداف المؤسسة والمتابعة المستمرة والحرص على إرساء قيم العدالة والمساواة، وكذلك جلسات المصارحة بين القيادات والأفراد.

كما شملت الندوة أيضا حوار مفتوحا مع شباب الجامعات، حول كيفية غرس قيمة الإنتماء داخل نفوس الأبناء منذ الصغر، ودور الأسرة ووسائل الإعلام فى تنمية روح المواطنة والانتماء داخل المواطن، وما الذى يؤثر على الانتماء سلبًا أو إيجابًا، وكيف نقوِّى الشعور بالانتماء ونعالج ضعفه، وأهمية الانتماء لحفظ أمن واستقرار الوطن.