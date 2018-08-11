محافظ الغربية يؤكد سعى الدولة للنهوض بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات

الغربية – عادل ضرة

أكد اللواء احمد صقر محافظ الغربية أن الدولة تسعى بكامل طاقتها من اجل النهوض بالبرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة للقضاء على تراكمات القمامة والعمل على الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة لمناقشة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بحضور اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والقيادات الامنية على مستوى المحافظة ورؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارات.

كما وجه محافظ الغربية بعمل حصر شامل لكل العاملين بمنظومة النظافة من سائقين وعمال نظافة وتوزيع عملهم للقضاء على عجز العمالة عن طريق العمالة اليومية حتى يتم العمل على مدار الساعة .

وشدد محافظ الغربية على ضرورة تفعيل منظومة الجمع السكنى بجميع انحاء المحافظة، وتحديد قطعة ارض بكل مركز ومدينة لعمل محطة لترحيل القمامة بها ومصانع للتدوير ، وطالب المحافظ بتوعية المواطنين بمواعيد القاء القمامة بالشوراع للحفاظ على المنظر الجمالى.

وعلى هامش الاجتماع اصدر محافظ الغربية تعليماتة المشددة لوكيل وزارة الرى بالغربية بازالة كافة نواتج تطهير الترع والمصارف على الفور، مشيرا الى انه سيقوم بمتابعة ، ذلك بنفسه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتأخر عن ازالة نواتج التطهير.

وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية على ضرورة المحافظة على الاراضى المستردة من حملات الازالات التى قامت بها المحافظة وازالة التعديات فى المهد واتخاذ كافة الاجراءا ت القانونية ضد المخالفين وسرعة ازالة تراكمات عملية الازالة.