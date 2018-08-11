ماراثون وفقرات منوعة بحضور محافظ كفر الشيخ احتفالاً بيوم الشباب العالمى غدا

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، برئاسة أحمد اللوز، وبتوجيهات من اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، كرنفالات ومهرجانات بمدن المحافظة فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب، غدا الأحد.

يبدأ الاحتفال الساعة العاشرة صباحا بمارثوان من ميدان النصر إلى مديرية الشباب والرياضة، بجانب احتفال بقاعة الشباب والرياضة، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، والمهندس راضي أمين، السكرتير االعام للمحافظة، والمهندس محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، محمد عبد المقصود، وكيل الشباب والرياضة.