video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ماراثون وفقرات منوعة بحضور محافظ كفر الشيخ احتفالاً بيوم الشباب العالمى غدا

السبت، 11 أغسطس 2018 10:26 ص
ماراثون وفقرات منوعة بحضور محافظ كفر الشيخ احتفالاً بيوم الشباب العالمى غدا اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تشهد محافظة كفر الشيخ، برئاسة أحمد اللوز، وبتوجيهات من اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، كرنفالات ومهرجانات بمدن المحافظة فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب، غدا الأحد.

يبدأ الاحتفال الساعة العاشرة صباحا بمارثوان من ميدان النصر إلى مديرية الشباب والرياضة، بجانب احتفال بقاعة الشباب والرياضة، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، والمهندس راضي أمين، السكرتير االعام للمحافظة، والمهندس محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، محمد عبد المقصود، وكيل الشباب والرياضة.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غزل المحلة يحقق أول 3 نقاط على حساب كفر الشيخ

إحتفال

اليوم العالمي للشباب

محافظه كفر الشيخ

مارثوان

شباب

فتيات

محافظ كفر الشيخ

مستشار عسكرى




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة