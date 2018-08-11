مؤشر البورصة الرئيسى يتحرك فى اتجاه عرضى بين 16100-15500 نقطة

كتب هانى الحوتى

قال معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة يتحرك بشكل عرضى بين مستوى 16100 وحتى 15500 نقطة، نتيجة ضعف السيولة، مدللا على حديثه بتراجع الشركات التى تسعى لزيادة رأس مالها مثل شركات كيما وبالم هيلز للتعمير وبايونيرز القابضة، شهدت انخفاضاً كبيراً فى الفترة الأخيرة بسبب اتجاه المستثمرين لبيع أسهمهم فى تلك الشركات قبل انتقال حق الاكتتاب لتجنب الدخول فى الاكتتاب لعدم توافر سيولة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 885.778 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 0.6% عن الأسبوع الماضى، للأسبوع الثانى على التوالى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 567.638 مليار جنيه إلى 570.353 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193.598 مليار جنيه إلى 196.171 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 761.236 مليار جنيه إلى 766.524 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1273 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1229 ألف سند تقريباً