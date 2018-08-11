video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 09:32 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشر البورصة الرئيسى يتحرك فى اتجاه عرضى بين 16100-15500 نقطة

السبت، 11 أغسطس 2018 09:18 م
مؤشر البورصة الرئيسى يتحرك فى اتجاه عرضى بين 16100-15500 نقطة معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
قال معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة يتحرك بشكل عرضى بين مستوى 16100 وحتى 15500 نقطة، نتيجة ضعف السيولة، مدللا على حديثه بتراجع الشركات التى تسعى لزيادة رأس مالها مثل شركات كيما وبالم هيلز للتعمير وبايونيرز القابضة، شهدت انخفاضاً كبيراً فى الفترة الأخيرة بسبب اتجاه المستثمرين لبيع أسهمهم فى تلك الشركات قبل انتقال حق الاكتتاب لتجنب الدخول فى الاكتتاب لعدم توافر سيولة.
 
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 5.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 885.778 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 0.6% عن الأسبوع الماضى، للأسبوع الثانى على التوالى.
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 567.638 مليار جنيه إلى 570.353 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193.598 مليار جنيه إلى 196.171 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 761.236 مليار جنيه إلى 766.524 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 1273 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1229 ألف سند تقريباً
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.74% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 4.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

11.2 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

اخبار الاقتصاد

البورصة المصرية

البورصة

محلل




لا تفوتك
الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الراهب أشعياء يعترف بقتل الأنبا إبيفانيوس.. والنيابة تأمر بحبسه 4 أيام

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

الطفلة مروة تخرج من غرفة العمليات وعمتها تؤكد نجاح العملية

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

يقظة رجال الشرطة تحمى كنائس مصر.. التشديدات الأمنية وإجراءات التفتيش تحبط محاولة إرهابى تفجير نفسه وسط المحتفلين بكنيسة السيدة العذراء بمسطرد.. الإرهابى اضطر للتراجع والحزام الناسف أوقع به وحده دون أى ضحايا

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

شواطئ مطروح والساحل الشمالى ترفع شعار "كامل العدد".. رواد المنتجعات والفنادق يتكلفون ما بين 1000 و 10 آلاف جنيه للفرد فى الليلة.. وأسرة كاملة يمكنها دفع من 3 لـ10 آلاف فى الشقق المفروشة والشاليهات لمدة أسبوع

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة