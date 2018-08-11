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السبت، 11 أغسطس 2018 07:18 م
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كوريا الشمالية تكشف عن رسالة تلقاها زعيمها من رئيس فنزويلا

السبت، 11 أغسطس 2018 05:48 م
كوريا الشمالية تكشف عن رسالة تلقاها زعيمها من رئيس فنزويلا زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
(أ ش أ)
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كشفت وسائل الإعلام الرسمية فى بيونج يانج اليوم السبت عن تلقى الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون رسالة من رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو منذ 15 يوما جدد فيها الأخير تأكيده على تعزيز العلاقات مع بيونج يانج.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية فى بيونج يانج أن الزعيم الكورى الشمالى تلقى رسالة حملت تحيات رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو موروس فى 27 يوليو الماضي، وهو اليوم الذى تحتفل فيه كوريا الشمالية فى كل عام بالنصر فى الحرب ويصور توقيع اتفاق الهدنة مع الولايات المتحدة الذى أنهى الحرب الكورية فى 27 يوليو 1953 على أنه نصرا لبيونج يانج.

وجاء فى الرسالة أن يوم الاحتفال الشعبى سيكون مناسبة مهمة لإبداء نية البلدين فى مزيد من تعزيز العلاقات الودية بينهما ، وهو ما سيعزز من التنمية والرخاء والازدهار لشعبى البلدين.

وأكدت رسالة مادورو "إنها مناسبة مهمة أيضا لإظهار العزم على الاستمرار فى الكفاح من أجل الدفاع عن حق السيادة وحق الشعوب فى تقرير المصير وتدعيم عملية بناء عالم متعدد الأقطاب خالى من النزعات الإمبريالية الرامية إلى الهيمنة".

من جانبها ، رأت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الإعلان المتأخر عن المكاتبات مع فنزويلا ، وهى دولة تخضع لعقوبات مالية أمريكية منذ العام الماضى ، يأتى فى الوقت الذى تجرى فيه بيونج يانج مفاوضات عسيرة مع واشنطن بشأن برنامج الأسلحة النووية الخاص بها والعقوبات التى تفرضها عليها من الولايات المتحدة.

 


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