"قوى عاملة البرلمان" تؤكد خروج قانون العمل الجديد فى دور الإنعقاد القادم

كتب محمد أبو عوض

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة تمت إعادته إليها مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه، متابعا :"لم يصل إلى البرلمان حتى الآن بعد مطالبة الحكومة بذلك على الرغم من أن القانون تم مناقشته على أكمل وجه داخل لجنة القوى العاملة".

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه من المتوقع خروج قانون العمل إلى النور فى دور الإنعقاد القادم، مضيفاً أنه من القوانين التى يسعى البرلمان للإنتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "أبو خضرة" إن اللجنة أخرجت واحدا من أهم القوانين فى الفترة الماضية وهو قانون الخدمة المدنية الذى كان بداية الإصلاح الإدارى للدولة، ، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات فعلية تجاه تفعيل القانون حتى يشعر المواطن بالفرق .