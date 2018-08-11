قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة تواصل جهودها لانتشال جثة طالب غرق بترعة الخطاطبة

البحيرة ــ جمال أبو الفضل ـ ناصر جودة

تواصل قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة اليوم، جهودها لانتشال جثة طالب غرق بترعة الخطاطبة أثناء الاستحمام.

كان اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة الخطاطبة أمام قرية البريجات دائرة المركز .

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "عبدالله .س.م" طالب فى العقد الثانى من العمر ومقيم بذات العنوان بالاستحمام بمياه الترعة المشار إليها جرفه التيار وغرق.

بسؤال والده "سلامه .م.ر" فلاح ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتواصل قوات الإنقاذ النهرى جهودها لانتشال الجثة من المجرى المائي، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.