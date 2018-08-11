قاض سابق منشق عن الإخوان: الجماعة جندت معصوم مرزوق لطرح مبادرته الأخيرة

كتب محمد شرقاوى

قال القاضى السابق المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، ومحال للصلاحية المستشار عماد أبو هاشم، إنه يعلم الكثير عن جماعة الإخوان الإرهابية وتاريخهم الأسود، ويعرف الأشخاص الذين كتبوا مبادرة معصوم مرزوق وهم إخوانين، والمبادرة إخوانية 100%، لافتا إلى أن الإخوان يبحثون عن أشخاص مدنين لطرح قكرهم الإرهابى عليهم.

وأضاف أبو هاشم خلال مداخلة هاتفية من تركيا مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المجلس الثورى الإرهابى جزء من جماعة الإخوان ويستخدم لنشر الأفكار الإرهابية، كاشفا أنهم حاولوا تجنيده فى المجلس الثورة، ولكنه رفض.

وتابع القاضى المحال للصلاحية، أن المجلس الثورى مسجل فى تركيا جمعية أهلية ومن يتحكم فيه ويموله أعضاء الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن الإرهابى على عبد الفتاح هو ممول المجلس الثورى، وعضو بارز فى جماعة الإخوان، ومن ثم فإن أن الجماعة الإرهابية ستستخدم أشخاصا آخرين غير معصور مرزوق خلال الفترة المقبلة، لنشر أفكارهم الإرهابية.

وأوضح عماد أبو هاشم، أن الهدف من المجلس الثورى أن يظهر للرأى العام على أنه كيان لا ينتمى للجماعة الإرهابية على خلاف الحقيقة، موضحا أن المتحكمون فى انتخابات المجلس الثورى جماعة الإخوان، والهيكل التنظيمى الذى يخاطب الرأى العام شخصيات عامة لا تنتمى للهيكل الوظيفى للإخوان، وأن الفريق سامى عنان كان على اتصال مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشف القاضى المحال للصلاحية، عن معلومة مفادها أن أحد قيادات الجماعة الإرهابية بتركيا اعترف بالتواصل والتنسيق مع سامى عنان لدعمه.