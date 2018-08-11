فيديو ..محافظ كفر الشيخ يتابع إنشاء مشروع إسكان " تحيا مصر " الجديد

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إنشاء مشروع " تحيا مصر" الجديد لإسكان الشباب، والذى وضع حجر الأساس له وأطلق إشارة البدء في تنفيذه، في 24 مايو الماضي، حيث يعد أكبر تجمع سكنى للشباب بغرب مدينة كفرالشيخ، والذى سيتم تنفيذه في عام على مساحة 15 فدان، لإنهاء مشكلة الاسكان المستمرة منذ عام 2004.

وشدد المحافظ على مضاعفة الجهود وقدرات التشغيل لسرعة تنفيذ المشروع وضغط الجدول الزمنى، وفقا لاحتياجات المستحقين بمشروع الإسكان بمدينة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن عملية تنفيذ مشروع "تحيا مصر" لإسكان الشباب بغرب مدينة كفرالشيخ، يتم متابعتها بشكل يومي والمعدات تعمل خلال 24 ساعة لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع في أقل فترة زمنية، لافتاً ان مشروع " تحيا مصر " الجديد مشروع متكامل يتم تنفيذه على الطراز الحديث لإقامة 60عمارة سكنية، كمرحلة أولى على مساحة 41623 م2( أرضى + 5 أدوار )، فضلاً عن مساحة الأبراج البالغة 7188 م 2 ( أرضى + 9 أدوار )، بأرض مصنع القمامة غرب مدينة كفرالشيخ، بإجمالي 3000 وحدة سكنية كاملة التشطيب، و 686 محل تجارى.

وتابع المحافظ، : " تم تخصيص 5 أفدنة أخرى بنفس الموقع، لضمها لمشروع تحيا مصر لإسكان الشباب لإنهاء أزمة الإسكان بمدينة كفرالشيخ المستمرة منذ عام 2004م، وذلك بالتزامن مع استمرار توزيع الوحدات السكنية على مستحقيها بالمراكز حيث يولى اهتماماً كبيراً لمرفق الإسكان لإنهاء معاناة آلاف الشباب التي استمرت لسنوات طويلة، مقدماً التهنئة للمستفيدين من مشروع اسكان تحيا مصر بغرب مدينة كفرالشيخ، حيث أطلق محافظ كفرالشيخ اشارة البدء في تنفيذ هذا المشروع والذى يعد بداية المرحلة الثالثة للإسكان بمدينة كفرالشيخ من إجمالي 12 ألف وحدة سكنية لحاجزي الـ 5 و 9 آلاف جنيه".

وأكد محافظ كفرالشيخ، الانتهاء من تنفيذ 3020 وحدة سكنية في المرحلة الأولى والثانية، بينها 834 وحدة سكنية تم تسليمها بالمراكز، فضلاً عن 12 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بالإضافة الى إقامة وحدات إسكان على الأراضي الغير مستغلة بقطاع الإنتاج، على مساحة 120 فدان ضمن بروتوكول وزارة الزراعة، في نطاق مدينة كفرالشيخ.

وتابع " المحافظ "، أننا نكثف جهودنا من أجل القضاء على أزمة السكن وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية وتوصيل الغاز المنزلي لمدن المحافظة بالإضافة الى باقي الخدمات الأساسية من أجل أهالينا بمحافظة كفرالشيخ، وبخاصة الشباب الذى يستحق هذا الجهد فهو مصدر نهوض الدولة وتقدمها، مؤكداً ،ن الإرادة القوية لا تعرف المستحيل ونتحدى المستحيل لتحقيق طموحات أبنائنا وحل أزمة الإسكان، استجابة لمطالب أبناء المحافظة، فيما اعتذر لهم عن المعاناة التي استمرت لسنوات لإيجاد حل نهائي اليوم لأزمة الإسكان، مؤكداً انه يتابع يومياً هذه الأزمة لإنهائها بشكل كامل وجذري قبل نهاية عام 2018 الجاري، من خلال المواقع الجديدة بالحمراوى وسخا ومنشأة فؤاد البحرية والاعلان عن مواقع الاسكان بمركز بيلا ودسوق وسيدى سالم ومدينة كفرالشيخ التي تعانى عجز شديد في الإسكان.

فيما ترأس اللواء حمدى الحشاش،مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب،ورئيس مركز ومدينة دسوق ،حملة لإزالة الإشغالات بمدينة دسوق ،منها شارع سعد من ميدان المحطة ،وشارع الجلاء ،والشوارع الفرعية منه، وفتح هذه الشوارع للمارة،وساحة الغلال ،والميدان الابراهيمى،لرفع الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة للباعة الجائلين وأصحاب المحلات المخالفين ،لإعادة الانضباط للشارع الدسوقى.

كما تفقد الحشاش،أعمال وضع طبقة الأسلفت النهائية بشارع الفاضلى بأرض البرماوى بطول 200متر ،عقب الانتهاء من التهميد والتجريف وضع طبق الأساس وفرده، والتأكد من سلامة البنية التحتية "خطوط المياه والصرف الصحى والتليفونات والغاز الطبيعي ".

وأكد مساعد محافظ كفر الشيخ ، أنه ناقش خلال اللقاء الجماهيري 15 شكوى متنوعة ما بين طفح صرف حصي وهبوظ بمنزل،والمطالبه بإجراء صيانه بمراكز الشباب والرياضة ، وعدم وجود صرف صحي خلف موقف دسوق العلوي بجوار المحمدية، وتم إحالة عدد منها للمسئولين وتشكيل للجنة للمعاينة وسرعة الإستجابة لمطالب المواطنين .