فيديو.. خطوات تسجيل رغباتك بتنسيق كليات ومعاهد جامعة الأزهر

كتب محمد محسوب

عرض قيادات جامعة الأزهر كيفية تسجيل الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية الأزهرية رغبتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد الازهرية التابعة للجامعة، حيث من المقرر أن تسجيل الرغبات سيستمر لمدة أسبوع حيث تنتهى يوم الخميس المقبل الموافق 16 أغسطس.

ويتم تسجيل الرغبات يكون إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية طريق الإنترنت حيث قال ان خطوات التسجيل تتمثل فى قم فتح المتصفح (Internet Explorer) ثم اكتب في شريط العنوان الرابط التالي :

- ستظهر لك شاشة من خلالها يمكنك الاطلاع علي دليل البنين و دليل البنات و الذي يحتوي علي شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد وكذلك يمكنك الاطلاع علي الحدود الدنيا للكليات والمعاهد لأخر عامين وبعد الضغط علي رابط بدء التسجيل ستظهر لك شاشة قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك (والذي استلمته مع استمارة النجاح في الثانوية الأزهرية ) وقم بإعادة كتابة الرقم التاكيدى الظاهر في الصورة ثم اضغط علي الخطوة التالية .

وإذا كنت من احدي محافظتي (شمال سيناء أو جنوب سيناء) فانه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين

( منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري) وعند دخولك إلي شاشة البيانات الأساسية سيجد انه مفتوح لك التقديم في منطقة الوجه البحري كمنطقة رئيسية فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة اضغط علي الخطوة التالية أما إذا أردت تغيير المنطقه وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة فانك ستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة

" هل ترغب في تبديل المنطقة " بالضغط عليها ستقوم بتغيير المنطقة إلي منطقة القاهرة واخيرا اضغط علي الخطوة التالية .

- إذا كنت من محافظة (البحر الأحمر) فانه متاح لك التسجيل في واحدة من منطقتين( منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي) وعند دخولك إلي شاشة البيانات الأساسية ستجد انه مفتوح له التقديم في منطقة الوجه القبلي كمنطقة رئيسية فإذا أردت تقديم رغباتك في هذه المنطقة اضغط علي الخطوة التالية أما إذا أردت تغيير ألمنطقه وتقديم رغباتك في منطقة القاهرة فانك ستجد أسفل الجزء الخاص باسم المنطقة عبارة " هل ترغب في تبديل المنطقة " بالضغط عليها ستقوم بتغيير المنطقة إلي منطقة القاهرة واخيرا اضغط علي الخطوة التالية، اما اذا كنت من اي محافظة اخري غير المحافظات الثلاث (شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الاحمر)، فانه لن تظهر لك هذه الجملة وبالتالي لن يمكنك تغيير المنطقة واخيرا اضغط علي الخطوة التالية .

اذا كنت قد تقدمت برغباتك من قبل واردت الدخول لتعديل رغباتك ستظهر له شاشة وسيظهر لك شاشة ادخال الرغبات، ولتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر امامك إختياران :

(1) الاختيار الاول : ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك .

(2) الاختيار الثاني : تقسم فيه الكليات الي مجموعات علي حسب نوع الدراسة ,

- وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر " إضافة " الموجود في الصورة التالية .

- يمكنك التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقدم او التأخير باستخدام الاسهم المشار اليها فى الصورة التالية وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز( X ) .

-بعد اتمام ادخال الرغبات يتم الضغط على زر " الخطوة التالية " الموجود اسفل الشاشة .

بعد الضغط علي الخطوة التالية ستظهر لك قائمة بالرغبات التي ادخلتها لتتأكد منها واذا أردت التعديل في اى رغبة منها قم بالضغط على رابط " اضغط هنا لتعديل الرغبات " .

بعد ان تأكدت من رغباتك فستجد في اخر الشاشة جزء (ب) - حقول لادخال رقم الهاتف – والرقم القومى – و البريد الالكترونى( ان وجد) ثم ادخال الرقم السرى مرة اخري واعادة ادخال الرقم التاكيدى وبعد ذلك يتم الضغط على زر " التسجيل " وذلك لحفظ كل بياناتك ورغباتك .

بعد الضغط على " تسجيل " تظهر لك شاشة فيها كل الرغبات وكل البيانات التي تم إدخالها والتي يمكن طباعتها في حالة وجود طابعة متصلة بالجهاز وذلك بالضغط على زر " اطبع الاستمارة وإيصال التسليم " الموجود في وسط الشاشة.

وحددت الجامعة رقم19468 للاتصال عليه في حالة وجود اى أخطاء في البيانات الأساسية.