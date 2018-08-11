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فريق الأدلة الجنائية يصل موقع تفجيرات انتحارى بقرب من كنيسة العذراء بمسطرد

السبت، 11 أغسطس 2018 02:41 م
فريق الأدلة الجنائية يصل موقع تفجيرات انتحارى بقرب من كنيسة العذراء بمسطرد الانتحارى
القليوبية نيفين طه
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وصل منذ قليل، فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع تفجير انتحارى بالقرب من كنيسة العذراء بمسطرد، حيث أمر الفريق تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة، والبحث عن كاميرات أخرى لتحديد هوية الشخص الانتحارى.

 

وكانت قوات الأمن بالقليوبية، نجحت فى إحباط محاولة قيام إرهابي باستهداف كنيسة العذراء بمسطرد بشبرا الخيمة، فيما فجر المتهم نفسه بواسطة حزام ناسف فى أحد الشوارع بالمنطقة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح من قبل قوات الأمن أو المواطنين.

 

بدأت الواقعة أثناء قيام قوات الأمن المكلفة بتأمين كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة بمتابعة الحالة الأمنية، شاهدت أحد الأشخاص المجهولين يتجه إلى مبنى الكنيسة، وعندما حاولوا الاقتراب منه فر هاربًا بطريق شركات البترول من ناحية مسطرد وقام بتفجير نفسه.

 


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