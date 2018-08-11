عمليات التعليم تضبط 3 طلاب "شيروا" أجزاء من امتحان عربى الثانوية دور ثانى

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، للدور الثاني تمكنت من ضبط 3 حالات تشيير لأسئلة اللغة العربية اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن الطلاب أحدهم من القاهرة، والثانى من محافظة أسوان، والثالث من محافظة كفر الشيخ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

بدأت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى اليوم السبت، وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى، على مدار 9 أيام يؤدى فيها الطلاب الاختبارات.