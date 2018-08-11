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عكاظ السعودية: أخلاقيات عاصفة الحزم عمل نادر فى وقائع حروب الشرق الأوسط

السبت، 11 أغسطس 2018 09:13 ص
عكاظ السعودية: أخلاقيات عاصفة الحزم عمل نادر فى وقائع حروب الشرق الأوسط التحالف العربى- أرشيفية
أ ش أ
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 قالت صحيفة عكاظ السعودية، إن أخلاقيات عاصفة الحزم وإعادة الأمل التى يقوم بها التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، عمل نادر فى وقائع حروب الشرق الأوسط الحروب التى تجرى فى الشرق الأوسط؛ ولذلك هى فريدة بقيمها وسلوكياتها

وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها، اليوم السبت بعنوان (أخلاقيات الحروب)، إلى أن أخلاقيات الحروب لا تتحقق إلا فى القليل منها، ومن هذا القليل رفعة المستوى السلوكى لمجريات عاصفة الحزم.

وكتبت كيعترف كثير من المراقبين أن التزام قوات التحالف بهذه الأخلاقيات العالية، قد أخّر نوعاً ما عملية الحسم السريع لمجريات الأمور فى اليمن، وذلك لما يتطلبه كل عمل عسكرى يقوم به التحالف من احتياطات وسعى حثيث لتجنب مساس أى مدنى فى هذه الحرب التى لا تعرف من الطرف الآخر (الحوثي) أى معنى للأخلاق ولا للمروءة.

واستنكرت الصحيفة - فى ختام افتتاحيتها - ما تمارسه الجماعة الانقلابية من زرع الأرض اليمنية بالألغام القاتلة التى لا تفرق بين مدنى وعسكري، وتجنيد للأطفال فى مواطن القتال، وإطلاق القذائف العمياء التى توجهها دون أن تعلم على من تقع، متخذةً من الأطفال والنساء والعجائز دروعاً بشريةً، لمعرفتها أن التحالف لن يقصف موقعاً يحتمل أن يكون فيه مدنيون، ورغم ذلك يلتزم التحالف بمستويات رفيعة من الشعور بالمسؤولية، والحرص على ألاّ يمس عمليات استعادة الشرعية فى اليمن أى خدش أو شائبة.

 


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