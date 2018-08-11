video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ظريف: لا خطط لاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكى

السبت، 11 أغسطس 2018 10:14 ص
ظريف: لا خطط لاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكى جواد ظريف
رويترز
إضافة تعليق

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم السبت ، عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله إنه لا يوجد تخطيط لعقد اجتماع مع مسئولين أمريكيين بما فى ذلك نظيره مايك بومبيو ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الوكالة أن ظريف قال ردا على سؤال بشأن احتمال عقد اجتماع مع مسئولين أمريكيين بينهم بومبيو ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا، لم يتم التخطيط لاجتماع كهذا، "أعلنا موقفنا مرارا".

وأعادت الولايات المتحدة الأسبوع الماضى فرض عقوبات على إيران ، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى الموقع عام 2015.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تشدد على عدم تضرر أى دولة من علاقتها التجارية مع إيران

إيران تطور مقاتلات "سوخوى 22" الروسية العتيقة

ايران

امريكا

ترامب




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة