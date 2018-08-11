ظريف: لا خطط لاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكى

رويترز

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم السبت ، عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله إنه لا يوجد تخطيط لعقد اجتماع مع مسئولين أمريكيين بما فى ذلك نظيره مايك بومبيو ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الوكالة أن ظريف قال ردا على سؤال بشأن احتمال عقد اجتماع مع مسئولين أمريكيين بينهم بومبيو ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا، لم يتم التخطيط لاجتماع كهذا، "أعلنا موقفنا مرارا".

وأعادت الولايات المتحدة الأسبوع الماضى فرض عقوبات على إيران ، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى الموقع عام 2015.