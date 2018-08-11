ضبط 3000 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، عن ضبط صاحب محطة وقود سيارات بدون ترخيص، لإدارته المحطة بدون ترخيص وقيامة بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 3000 لتر سولار.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ع . ع . ا 45 سنة" صاحب مخبز بلدى بمركز إيتاى البارود لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم لاستخدامه بالمخبز لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 2.300 طن دقيق بلدي مدعم.

وضبط "أحمد. أ . ط 44 سنة " صاحب مصنع بلاستيك بدون ترخيص بمركز بدر لإدارته المصنع بدون ترخيص وضُبط بحوزته كمية 2.480 طن مواد خام بلاستيك.