ضبط تشكيل عصابى لاتهامه بسرقة سوبر ماركت بحلوان

كتب: إبراهيم أحمد

ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى، لاتهامه بسرقة سوبر ماركت، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغ من سيد.س. إ، صاحب محل سوبر ماركت بمنطقة السوق الاقتصادية، باكتشافه كسر شباك السوبر ماركت ملكه وسرقة شاشة LCD ، وماكينة تقطيع لانشون، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وبإجراء التحريات ومن خلال تفريغ الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكاب الواقعة رمضان.ص عاطل، ورمزي.م والسابق اتهامه فى قضية سرقة، وحسام. م. عاطل، والسابق اتهامه فى قضية " قتل"، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليهاالمتهمين، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهة المتهمون اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم إسماعيل. ع، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.