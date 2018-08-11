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صور .. وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن فى الفيوم

السبت، 11 أغسطس 2018 10:54 ص
صور .. وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن فى الفيوم وزير الزراعه
الفيوم - رباب الجالي
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افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، موسم جنى القطن بقرية منشأة رحمى بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور بسام عزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا

وقال وزير الزراعة، أن المساحة المنزرعة بالقطن  في مصر بلغت  336 الف فدان من بينها 16 ألف فدان بمحافظة الفيوم، وهى الأعلى من حيث المساحة على مستوى محافظات الصعيد، لافتا إلى أن المساحة زادت عن العام الماضي 120 الف فدان بنسة وصلت 50 %.

وأشار الوزير، إلى أن زيادة المساحات ليست هدفا، ولكن المهم هو مدى احتياج المصانع لهذه المساحات، وطالب الوزير المزارعين بالاهتمام بالجنيه الأولى، لأن القطن الذى يفتح لو لم يتم تجميعه سيضيع على المزارع، وهو الخطأ الذى يقع فيه المزارعين، لاعتقادهم فى توفير عمالة، ولكنه يؤخرعليهم باقى الجنيات.

وقال الوزير: من حق المزارع معرفة السعر قبل موسم الزراعة، مشيرا إلى أن الأقطان المتوسطة الطول الحد الضامن للشراء 2500 للقنطار، وستصرف علاوة توريد 100 جنيه، بشرط التوريد قبل 15 أكتوبر، وتمنحها إدارة التقاوي بالوزارة.

واشتكي المزارعون،  انسداد مواسير الرى ببحر رحيم، وعدم وصول المياه لأراضيهم، واضطرارهم للرى باستخدام ماكينات الرفع وبمياه الصرف الصحي، حيث وعد المحافظ  المزارعين ببحث المشكلة مع وكيل وزارة الرى وحلها، كما اشتكي المزارعون من ضعف حصة الأسمدة المقررة لهم، وأكد وزير الزراعة أن هناك منظومة جديدة لتوزيع الأسمدة ستحقق العدالة في كافة المحافظات، لافتا إلى أنه سيتم إلزام شركات صناعة الأسمدة لتوريد الحصص المتأخرة، وأنه من الفروض أن تصدر 45% فقط من إنتاجها والباقى للمزارعين.

 

 

وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن فى الفيوم (1)
 

 

وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن فى الفيوم (2)
 
وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن فى الفيوم (3)
 
وزير الزراعة يفتتح موسم جنى القطن فى الفيوم (4)
 

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