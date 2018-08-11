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صور.. محمد الطوخى بطل الجمهورية والعرب وأفريقيا بالكونغ فو يروى حصد البطولات

السبت، 11 أغسطس 2018 09:17 ص
صور.. محمد الطوخى بطل الجمهورية والعرب وأفريقيا بالكونغ فو يروى حصد البطولات محمد الطوخى بطل الجمهورية والعرب وأفريقيا بالكونغ فو
القليوبية ـ نيفين طه
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"طول عمرى بحب الرياضة، وأتمنى تمثيل مصر فى جميع المحافل الدولية، تعبت كثيرا ولكن النجاح أنسانى كل شىء ووالدى دعمنى كثيرا، بهذه الكلمات تحدث اللاعب محمد إيهاب الطوخى لـ"اليوم السابع" عن بطولاته التى حصدها.

يقول محمد عمرى 21 عاما، طالب بكلية التربية الرياضية جامعة بنها، مقيم بمدينة شبرا الخيمة: "طول عمرى بعشق الرياضة فهى بالنسبة لي، حياة، خاصة وأن والدى من أقدم وأشهر مدربى الكونغ فو بالقليوبية، مما أعطانى دفعة قوية للسير فى تلك الطريق.

وأضاف: "مارست الرياضة منذ العاشرة من عمرى، فكنت أشاهد والدى أثناء تدريبه للاعبين وأقوم بتقليدهم، وشاهدنى والدى، وبدأ يعلمنى اللعبة والتمارين عليها."

وأوضح: انتقلت لبدء التدريبات الفعلية بنادى بشبرا الخيمة، حتى شاهدنى أحد مدربى نادى اتحاد الشرطة وانتقلت إليه، ثم نادى طلائع الجيش حتى تأهلت لأكون لاعب منتخب مصر بلعبة الكونغ فو.

وأشار اللاعب إلى أنه تأهل ليصل على مدار 9سنوات ليكون بطلا على الجمهورية فى الكونغ فو، وبطل للعرب وأفريقيا، وأنه لم يكتف بذلك بل كان بطلا للجمهورية على مدار 4سنوات فى الملاكمة، وحصلت أيضا على  المركز الأول فى بطولة منتخب الجامعات المصرية.

ونوه إلى أن والده صاحب الفضل الكبير عليه، حيث كان يصطحبه أثناء ذهابه للتدريبات، كما أنه كان يساعده فى المذاكرة من أجل النجاح والتفوق، مشيرا إلى أنه سيظل يتدرب أكثر وأكثر لرفع اسم مصر أمام العالم ويتمنى أن يكون بطلا للعالم.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، إنه فخور بمثل هذه النماذج من أبناء الجامعة، وقدم له التحية، مضيفا أن الجامعة ستدعمه فى كافة البطولات القادمة.

 وأضاف القاضى أن الجامعة تولى أهمية كبيره للأنشطة الطلابية سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو رياضية، مؤكدا أن ممارسة الرياضة تخلق شباباً واعيا مستنيرا منتجا يعمل لصالح وطنه، ويرفع اسم بلاده عالياً فى العالم.

وأكد الدكتور حسين درى أباظة عميد كليه التربية الرياضية، أن الكلية تذخر بالعديد من النماذج المشرفة، والطالب حصل  على بطولات عالمية وافريقية وعربية، وأن أبناء الجامعة يساهمون فى رفع اسم مصر فى مختلف المحافل الرياضية فى الداخل والخار، وقدم الشكر لقيادة الجامعة على دعمها المتواصل لكلية التربية الرياضية وأبنائها.

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