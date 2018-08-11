صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد محطة التسمين والإنتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية بمحطة الإنتاج الحيوانى والتسمين بمركز البحوث الزراعية، يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالمحافظة، والدكتور إبراهيم العرينى، المدير التنفيذى بمركز البحوث الزراعية، والدكتور مجدى ماهر مدير المحطة، وعدد من القيادات التنفيذية، تفقد خلالها حظائر العجول من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وذلك للاطمئنان على العمل، فى إطار استعدادت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكيد على بيع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب كبيرة.

وخلال زيارة المحافظ للمحطة أكد على أن كافة أجهزة الدولة والوزارات والهيئات المعنية تسعى جاهدة من أجل توفير اللحوم البلدية الطازجة ولحوم الأضاحى بصفة خاصة خلال تلك الفترة وعلى المدى الطويل مع توفير القدر الأكبر منها ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار ورفع وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أنه تقرر طرح كميات إضافية من اللحوم يوميًا خلال تلك الفترة لتلبية احتياجات المواطنين.











