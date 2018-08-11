video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. فيضانات تغرق شوارع الفلبين وهطول أمطار غزيرة فى الصين

السبت، 11 أغسطس 2018 02:01 م
صور.. فيضانات تغرق شوارع الفلبين وهطول أمطار غزيرة فى الصين فيضانات فى الفلبين
رويترز – أ ف ب
إضافة تعليق

شهدت العاصمة الفلبينية "مانيلا"، اليوم السبت، هطول الأمطار الغزيرة، بسبب العاصفة الاستوائية ياجى، مما أدى إلى أدى إلى غرق بعض الشوارع بمياه الفيضانات، كما هطلت الأمطار فى منطقة هونج كونج بالصين.

كما أعلنت بلدية بكين إغلاق مقطع "بادالينج" من سور الصين العظيم فى حى "يانتشينج" بشكل مؤقت من بعد ظهر اليوم السبت، بالتوقيت المحلي، وسط توقعات بأن تشهد المدينة هطول أمطار بغزارة شديدة .

وذكرت لجنة السياحة لبلدية بكين - فى بيان نشرته على حسابها الرسمى على مدونة "ويبو" الصينية الشهيرة للتواصل الاجتماعى - أن وقت إعادة فتح المقطع المذكور سيخضع لمزيد من المتابعة، كما طلبت من جميع المقاصد والمنتجعات السياحية فى الحى المذكور إغلاق منشآتها اليوم وغدا.

وكانت مديريتا الموارد الأرضية والأرصاد الجوية فى بكين أصدرتا إنذارين لمواجهة العواصف الرعدية خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، ومخاطر وقوع كوارث جيولوجية خلال فترة الأيام الثلاثة المقبلة.

وجدد المركز الوطنى الصينى للأرصاد الجوية فى وقت سابق، اليوم السبت، إصدار تحذير، لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها فى بكين ومناطق مجاورة، مع توقعات بوصول نسبة الأمطار إلى 300 مم خلال 24 ساعة.

 

ازدحام رغم هطول الأمطار بالفلبين
ازدحام رغم هطول الأمطار بالفلبين

 

الفيضانات فى الفلبين
الفيضانات فى الفلبين

 

أمطار فى الفلبين
أمطار فى الفلبين

 

أمطار فى هونج كونج
أمطار فى هونج كونج

 

جانب من فيضانات فى الفلبين
جانب من فيضانات فى الفلبين

 

عاصفة رعدية فى الصين
عاصفة رعدية فى الصين

 

فتاة فى محل بهونج كونج
فتاة فى محل بهونج كونج

 

فلبينيون يسيرون تزامنا مع هطول الأمطار
فلبينيون يسيرون تزامنا مع هطول الأمطار

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بكين تغلق مؤقتا جزءا من سور الصين العظيم بسبب الطقس السيئ

مصرع 8 وفقدان 2 فى فيضانات شمال غربى الصين

الصين

اخبار الصين

اخبار الفلبين

اخبار العالم




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

ضربة بداية الفراعنة بدوريات أوروبا بالموسم الجديد.. رمضان صبحى يبدأ مشواره مع هدرسفيلد أمام تشيلسى بالبريميرليج.. تريزيجيه يستهل موسمه الثانى مع قاسم باشا.. ومواجهة مصرية بين المحمدى وسام مرسى فى مظاليم إنجلترا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة