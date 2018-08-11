صور.. فيضانات تغرق شوارع الفلبين وهطول أمطار غزيرة فى الصين

رويترز – أ ف ب

شهدت العاصمة الفلبينية "مانيلا"، اليوم السبت، هطول الأمطار الغزيرة، بسبب العاصفة الاستوائية ياجى، مما أدى إلى أدى إلى غرق بعض الشوارع بمياه الفيضانات، كما هطلت الأمطار فى منطقة هونج كونج بالصين.

كما أعلنت بلدية بكين إغلاق مقطع "بادالينج" من سور الصين العظيم فى حى "يانتشينج" بشكل مؤقت من بعد ظهر اليوم السبت، بالتوقيت المحلي، وسط توقعات بأن تشهد المدينة هطول أمطار بغزارة شديدة .

وذكرت لجنة السياحة لبلدية بكين - فى بيان نشرته على حسابها الرسمى على مدونة "ويبو" الصينية الشهيرة للتواصل الاجتماعى - أن وقت إعادة فتح المقطع المذكور سيخضع لمزيد من المتابعة، كما طلبت من جميع المقاصد والمنتجعات السياحية فى الحى المذكور إغلاق منشآتها اليوم وغدا.

وكانت مديريتا الموارد الأرضية والأرصاد الجوية فى بكين أصدرتا إنذارين لمواجهة العواصف الرعدية خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، ومخاطر وقوع كوارث جيولوجية خلال فترة الأيام الثلاثة المقبلة.

وجدد المركز الوطنى الصينى للأرصاد الجوية فى وقت سابق، اليوم السبت، إصدار تحذير، لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها فى بكين ومناطق مجاورة، مع توقعات بوصول نسبة الأمطار إلى 300 مم خلال 24 ساعة.



ازدحام رغم هطول الأمطار بالفلبين



الفيضانات فى الفلبين



أمطار فى الفلبين



أمطار فى هونج كونج



جانب من فيضانات فى الفلبين



عاصفة رعدية فى الصين



فتاة فى محل بهونج كونج