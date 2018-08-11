صور.. توزيع تذاكر الطيران والجوازات وكتيبات على 360 حاجا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية سلمت تذاكر الطيران، والجوازات وكتيبات عن مناسك الحج لـ 360 حاجا، ليغادروا المحافظة على 3 أفواج، الفوج الأول من حجاج الجمعيات، سيغادر من مطار القاهرة غد الأحد الساعة 11.20 مساء، والفوج الثانى فجر يوم الاثنين المقبل الساعة الرابعة صباحاً، والفوج الثالث الساعة الثانية ظهراً يوم الاثنين المقبل، مؤكداً أنه سيصاحب الحجاج 8 مشرفين .

وأضاف مسلم، لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع تذاكر الطيران والجوازات وكتيب للمناسك وشنطة للحجاج والأيبهات الخاصة بكل حاج، لـ 219 حاجاً بكفر الشيخ، وسيدى سالم والرياض، وعلى 45 حاجا ببلطيم، وعلى 48 حاج بفوه ومطوبس، وعلى 48 حاجا بدسوق، مؤكداً أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة من كشف طبى وبصمة وتسديد رسوم وغيرها، وسيتم سفرهم وتسكينهم طبقًا للمستوى الذى تم التعاقد معهم عليه.



توزيع التذاكر على حجاج كفر الشيخ



جانب من الحضور



جانب من توزيع التذاكر



الحضور من حجاج بكفر الشيخ