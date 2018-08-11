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السبت، 11 أغسطس 2018 05:38 م
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صور.. المئات يحتشدون أمام كنيسة الأمير تاضروس لتشييع جثمان مطران المنيا

السبت، 11 أغسطس 2018 04:37 م
صور.. المئات يحتشدون أمام كنيسة الأمير تاضروس لتشييع جثمان مطران المنيا
هيثم البدرى
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احتشد المئات من الأقباط أمام ساحة كنيسة الأمير تاضروس وسط مدينة المنيا، استعدادا لتشييع جثمان الأنبا أرسانيوس مطران المنيا، حيث توافد العشرات من القساوسة والرهبان من ممثلى جميع الطوائف المسيحية للمشاركة فى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وقد التف الجميع حول الكنيسة لاستقبال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازه المرقصية، والذى كان من المقرر أن يصل الساعة الرابعة عصرا.

يأتى ذلك وسط تواجد أمنى مكثف ووضع بوابات إلكترونية على مداخل ومخارج الكنيسة.

المئات يحتشدون أمام كنيسة الأمير تاضروس (1)
 
المئات يحتشدون أمام كنيسة الأمير تاضروس (2)
 

 

المئات يحتشدون أمام كنيسة الأمير تاضروس (3)
 

 

 
المئات يحتشدون أمام كنيسة الأمير تاضروس ل (2)
 

 

المئات يحتشدون أمام كنيسة الأمير تاضروس ل (3)
 

 

المئات يحتشدون أمام كنيسة الأمير تاضروس ل (4)
 

 

المئات يحتشدون أمام كنيسة الأمير تاضروس ل (5)
 

 

المئات يحتشدون أمام كنيسة الأمير تاضروس ل (6)
 

 


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