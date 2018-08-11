صور.."أبيج" بالغربية تعانى من الصرف المتهالك والبلاعات المكشوفة والقمامة

الغربية – أحمد زيادة

يعانى أهالى قرية أبيج التابعة لقرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات بالغربية من انتشار المخلفات وتلال القمامة و إهمال الصرف الصحى وانسداد البالوعات بشكل مستمر وعدم وجود أغطية لها منذ عام 2005 بسبب حالة الإهمال بالقرية بسبب تجاهل المسئولين.

كما تعانى القرية من انتشار تلال القمامة بمدخل القرية وعلى ضفاف النيل فرع رشيد بسبب غياب الرقابة من الوحدة المحلية.

كما رصدت اليوم السابع وجود بيارات بجانب مدرسة أبيج الابتدائية بدون غطاء لها والتى باتت تهدد تلاميذ المدرسة رغم قرب بدء العام الدراسى الجديد. ورصدت اليوم السابع غياب الخدمات بالوحدة الصحية وعدم تواجد طبيب أسنان.

حيث أكد فوقى قيدة 70 عاما من أهالى القرية أن طبيب الأسنان غير متواجد بالوحدة الريفية وأن الموجود طبيب أسنان على الورق فقط لدرجة جعلته يقوم بخلع أسنانه عند حلاق القرية.

وأضاف حسين فياض من أهالى القرية رغم أن هناك طبيبان للأسنان بالوحدة الصحية إلا أن طبيبا واحدا فقط الذى يحضر لمدة ساعة واحدة فقط فى الاسبوع.

وبسؤال الدكتور عبد القادر كيلانى وكيل مديرية الصحة بالغربية قال أن مديرية الصحة لم تتهاون مع أى مقصر وسيتم متابعة هذه الوحدة أول بأول ولن يكون هناك أى تهاون فى توقيع الجزاءات الرادعة على المقصرين لان هذا دورنا الذى يصب فى مصلحة المواطن.







































