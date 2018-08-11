video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 02:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.."أبيج" بالغربية تعانى من الصرف المتهالك والبلاعات المكشوفة والقمامة

السبت، 11 أغسطس 2018 02:00 ص
صور.."أبيج" بالغربية تعانى من الصرف المتهالك والبلاعات المكشوفة والقمامة إهمال الصرف الصحى وبلاعات بدون غطاء وتلال القمامة
الغربية – أحمد زيادة
إضافة تعليق

يعانى أهالى قرية أبيج التابعة لقرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات بالغربية من انتشار المخلفات وتلال القمامة و إهمال الصرف الصحى وانسداد البالوعات بشكل مستمر وعدم وجود  أغطية لها منذ عام 2005 بسبب حالة الإهمال بالقرية بسبب تجاهل المسئولين.

كما تعانى القرية من انتشار تلال القمامة بمدخل القرية وعلى ضفاف النيل فرع رشيد بسبب غياب الرقابة من الوحدة المحلية.

كما رصدت اليوم السابع وجود بيارات بجانب مدرسة أبيج الابتدائية بدون غطاء لها والتى باتت تهدد تلاميذ المدرسة رغم قرب بدء العام الدراسى الجديد. ورصدت اليوم السابع غياب الخدمات بالوحدة الصحية وعدم تواجد طبيب أسنان.

حيث أكد فوقى قيدة 70 عاما من أهالى القرية أن طبيب الأسنان غير متواجد بالوحدة الريفية  وأن الموجود طبيب أسنان على الورق فقط لدرجة جعلته يقوم بخلع أسنانه عند حلاق القرية.

وأضاف حسين فياض من أهالى القرية رغم أن هناك طبيبان للأسنان بالوحدة الصحية إلا أن طبيبا واحدا فقط الذى يحضر لمدة ساعة واحدة فقط فى الاسبوع.

 وبسؤال الدكتور عبد القادر كيلانى وكيل مديرية الصحة بالغربية قال أن مديرية الصحة لم تتهاون مع أى مقصر وسيتم متابعة هذه الوحدة أول بأول ولن يكون هناك أى تهاون فى توقيع الجزاءات الرادعة على المقصرين لان هذا دورنا الذى يصب فى مصلحة المواطن.

 

1 (1)
 
1 (2)
 

 

1 (3)
 

 

1 (4)
 

 

1 (5)
 

 

1 (6)
 

 

1 (7)
 

 

1 (8)
 

 

1 (9)
 

 

1 (10)
 

 

1 (11)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. اضبط مخالفة.. نفايات طبية ملقاة بجوار مدرسة بالشرقية

أخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربية

قرية ابيج

بلاعات الصرف




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة