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شاهد فى دقيقتين ونصف فيلم تسجيلى عن متحف سوهاج

السبت، 11 أغسطس 2018 04:06 م
شاهد فى دقيقتين ونصف فيلم تسجيلى عن متحف سوهاج متحف سوهاج القومى
سوهاج - محمود مقبول
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أعدت إدارة العلاقات العامة والإعلان بمحافظة  سوهاج فيلما تسجيليا يعرض تاريخ المتحف القومى، وذلك فى إطار إهتمام محافظة سوهاج، بالزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الساعات القليلة القادمة، والتى سيقوم خلالها بإفتتاح متحفها الإقليمى والذى تأخر إفتتاحه لمدة 30 عاما، 

ويتناول الفيلم التسجيلى متحف سوهاج ويتكون من بدروم يضم عددا من القطع الأثرية تستعرض الفكر الدينى عند قدماء المصريين، وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج فى العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية.

أما الدور الأرضى، فيضم تماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولى والثانية، وكذلك قطع أثرية معظمها من نتاج الحفائر الأثرية بالمحافظة، وبعضها تم نقله من المتحف المصرى بالتحرير، وجاير أندرسون والمتحف القبطى، ومتحف الفن الإسلامى، لتحكى تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور، وخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى التطرق للتراث الشعبى بالمحافظة، وإلقاء الضوء على عادات وتقاليد الأسرة بها، وكذلك بعض الصناعات التى اشتهرت بها المحافظة، ومنها صناعة النسيج بمدينة أخميم، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القطع الآثرية، التى تم اكتشافها فى محافظة سوهاج، والموجوده بمخازن الآثار لتخدم سيناريو العرض.

 


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