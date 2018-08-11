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شاهد فى دقيقة.. شاهد بلطجة "البلتاجى" فى جلسات المحاكم

السبت، 11 أغسطس 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. شاهد بلطجة "البلتاجى" فى جلسات المحاكم القيادى الإخوانى محمد البلتاجى
كتب ـ إيهاب المهندس
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تحرك دوائر الإرهاب والجنايات، دعاوى إهانة المحكمة ضد متهمين فى حال تجاوزهم فى حقها أو ازدراء مقامها أثناء نظر الجلسات، وتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية فى تحريك الدعاوى ضد المتهمين، فالقيادى الإخوانى محمد البلتاجى ارتكب العديد من أعمال الشغب لتعطيل سير الجلسات فى الدعاوى التى يحاكم فيها، ما جعله يواجه تهم إهانة المحكمة والمعاقب عليها بالمواد 171 و186 من قانون العقوبات.

وبحسب مصادر قضائية فإن "البلتاجى"، يواجه 19 سنة سجنا بتهمة إهانة المحكمة فى القضايا المختلفة التى يحاكم فيها ومنها.

 

قضية "اقتحام السجون"
 

ـ الزمان: 27  ديسمبر  2014

المحكمة: جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى

الواقعة: تجاوز البلتاجى فى حق المحكمة بسبب تمسكه بعرض أسطوانات

الحكم: الحبس 9 سنوات منها 3 بجلسة 30 نوفمبر 2014 و6 سنوات بجلسة 27 ديسمبر.

 

قضية "أحداث الاتحادية"
 

ـ الزمان: 17  أبريل  2014

ـ المحكمة: جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى

الواقعة: تعدى البلتاجى بالقول على ممثل النيابة

ـ الحكم: الحبس سنة للبلتاجى

 

القضية"اقتحام الحدود الشرقية"
 

ـ الزمان: 15 فبراير 2018

ـ المحكمة: جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى

الواقعة: ضحك البلتاجى بصورة ساخرة أثناء سؤال شاهد بالقضية

ـ الحكم: الحبس سنة مع الشغل للبلتاجى

 

قضية "أحداث الإرشاد"
 

ـ الزمان 18 أبريل 2018

ـ المحكمة: محكمة جنايات جنوب القاهرة

الواقعة: إساءة البلتاجى للمحكمة

ـ الحبس سنتين مع الشغل للبلتاجى.

 

القضية "فض اعتصام رابعة"
 

ـ الزمان: 17 أبريل 2018

ـ المحكمة: الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد

الواقعة: طرق البلتاجى على القفص الزجاجى والتشويش على سير الجلسة.

ـ الحكم: الحبس سنة للبلتاجى

 

القضية" التخابر مع حماس"
 

ـ الزمان 19 يوليو 2018

ـ المحكمة: جنايات القاهرة

الواقعة: ضحك البلتاجى بصورة ساخرة أثناء سماع أقوال اللواء محمود وجدى

ـ الحكم: الحبس سنة للبلتاجى واثنين آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ


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