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السبت، 11 أغسطس 2018 03:29 م
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سعر اليورو اليوم السبت 11-8-2018 فى مصر

السبت، 11 أغسطس 2018 02:05 م
سعر اليورو اليوم السبت 11-8-2018 فى مصر اليورو
كتبت - هبة حسام
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استقر سعر صرف العملة الأوروبية- اليورو مقابل الجنيه المصرى، اليوم  السبت الموافق 11-8-2018، عند أسعار الإغلاق فى ختام تعاملات أول أمس الخميس " نهاية الأسبوع المصرفى".
 
 
جاء استقرار سعر اليورو اليوم، نظرا لتوقف التعاملات المصرفية يومى الجمعة والسبت للأجازة الأسبوعية، وطبقا لآخر تحديثات البنك المركزى المصرى، بلغ متوسط سعر اليورو فى السوق المحلى 20.62 جنيه للشراء و20.78 جنيه للبيع.
 
 
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو، كالتالى:
 

 سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.62 جنيه للشراء
20.78 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.58 جنيه للشراء
20.77 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.62 للشراء
20.77 للبيع
 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.67 جنيه للشراء
20.84 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

20.68  للشراء
20.83  جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

20.68  جنيه للشراء
20.83  للبيع
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.65 جنيه للشراء
20.80 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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