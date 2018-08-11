video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

زيادة ملحوظة فى معروض الذهب في مصر وعيار 21 بـ 604 جنيهات

السبت، 11 أغسطس 2018 03:16 م
زيادة ملحوظة فى معروض الذهب في مصر وعيار 21 بـ 604 جنيهات إيهاب واصف
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
قال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن هناك زيادة ملحوظة في المعروض من خام الذهب محليآ وكذلك ضعف فى الطلب وهو ما أدى إلى الانخفاض فى أسعار الذهب بالرغم من إغلاق البورصات العالمية للإجازة الإسبوعية.
 
وأصبحت أسعار الذهب في مصر كالتالى:
 
عيار 18 : 517 جنيه
عيار ٢١ : 604 جنيه
عيار ٢٤ : 690 جنيه
الجنيه الذهب : 4832 جنيه 
الأوقية : 1211 دولار.
 
وأضاف واصف، أن حالة السوق محليآ تعتبر مقبولة لكنها ليست بالجيدة مع زياده طفيفة في الإقبال علي شراء عيار 21 بعد انخفاض أسعار الذهب محليا ولكن العاملين بالقطاع غير راضين عن أداء السوق هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عضو شعبة المعادن الثمينة: السوق يحتاج 3-5 أطنان ذهب شهريا.. 30% حجم الادخار فى السبائك والجنيهات.. إيهاب واصف: مبيعات عيار 21 تسيطر بنسبة 80 %.. ويؤكد اتجاه بعض المصنعين للفضة والنحاس لتراجع المبيعات

أسعار الذهب

الذهب اليوم

اخبار الاقتصاد

سعر الذهب

الذهب




لا تفوتك
ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

ضاحى خلفان: مصر لديها اعترافات ضد مسئولين قطريين شركاء فى قتل المصريين

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

أحدث صور لقناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح الرئيس السيسى لها غدا

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

الرياضة المصرية فى يوم ..الزمالك يصطدم بالقادسية فى افتتاح مبارياته بالبطولة العربية.. الأهلى يجهز إسلام محارب لمواجهة النجمة اللبنانى .. الإسماعيلى يضع خطة إسقاط الكويت الكويتى..وناشئات اليد تواجه المجر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتى

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة