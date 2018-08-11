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رئيس بعثة الحج الرسمية يعقد مؤتمرا الأربعاء بمطار القاهرة لتناول خطة العمل

السبت، 11 أغسطس 2018 03:36 م
رئيس بعثة الحج الرسمية يعقد مؤتمرا الأربعاء بمطار القاهرة لتناول خطة العمل عمر مروان رئيس بعثة الحج الرسمية
كتب محمد مجدى السيسى
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يعقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس بعثة الحج الرسمية لهذا العام، مؤتمراً إعلاميا الأربعاء المقبل، بالقاعة الموسمية بمطار القاهرة الدولى قبل مغادرة البعثة الرسمية برئاسته القاهرة متوجهة إلى الأراضى المقدسة لمتابعة شئون الحجاج المصريين.

 

ويتناول المؤتمر الموضوعات المتعلقة بخطط وعمل بعثة الحج لهذا العام.

 

وكان اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، قد صرح اليوم بأنه لا يوجد أى مفقودين فى صفوف الحجاج حتى الآن، مشيرا إلى أن إجمالى من وصل إلى الأراضى المقدسة من حجاج القرعة حتى الآن بلغ ٢٠ ألفا و٣٦٠ حاجا من أصل ٢٤ ألفا و٣٧٧ حاجا .

 

وقال الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، فى تصريح له، إلى الأراضى المقدسةً، أن آخر موعد لوصول جميع حجاج بعثة القرعة يوم 15أغسطس الجارى . 

 

 


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