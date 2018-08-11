حماية المستهلك يحل 1197 شكوى فى أول 4 ساعات لـ"أسبوع فى حب الوطن"

كتب مدحت وهبة تصوير راضى عبد المعطى

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم حل ما يقرب من 1197 شكوى للمواطنين فى أول 4 ساعات لتنفيذ مبادرة " أسبوع فى حب الوطن" والذى أطلقها الجهاز وبدأ تنفيذها منذ صباح اليوم السبت وتستمر لمده أـسبوع بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

وأضاف عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن العاملين بالجهاز مؤمنين بأن العمل بجهاز حماية المستهلك رسالة وطنية وليست وظيفة نمطية، حتى تم إطلاق هذه المبادرة من خلال إقامة معسكر دائم على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوع دون مغادرة لحل كل الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتراكمة من الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع كل الجهات والكيانات المرتبطة بالعملية الاستهلاكية وبشكاوى المواطنين لتكون هناك حلول عاجلة وفورية.

كان جهاز حماية المستهلك قد أعلن عن تنفيذ مبادرة وطنية اعتبارا من اليوم السبت تحت عنوان "أسبوع فى حب الوطن"، تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ممن لديهم أى شكاوى أن يتواصلوا على رقم الواتس أب 01281661880 متضمنا شكواه والمستندات المؤيد لها، حيث سيكون فريق العمل جاهزا على حلها، لافتا إلى استعداد الجهاز من خلال معسكره بالقرية الذكية لتلقى أى شكاوى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية وموقع الجهاز والعمل على الحل الفورى، وإزالة أسباب الشكاوى فى أسرع وقت .