جنايات القاهرة تواصل سماع مرافعة دفاع في "أحداث مكتب الإرشاد"

كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب ـ تصوير خالد كامل

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وعقب انتهاء خالد بدوى دفاع المتهمين التاسع والحادى عشر من مرافعته، وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا:" لم أقاطعك فى المرافعة حرصا على تحقيق العدالة، القضاء رسالة سامية والمحكمة تبذل جهدها للوصول لتحقيق العدالة، ليس لنا علاقة بالسياسة ونحاكم المتهم عن أفعال مادية".

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.