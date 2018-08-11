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توقيع الكشف الطبى على 2469 مواطن فى قافلة طبية بقرية البصراط بالدقهلية

السبت، 11 أغسطس 2018 01:46 م
توقيع الكشف الطبى على 2469 مواطن فى قافلة طبية بقرية البصراط بالدقهلية جانب من حملة القافله الطبيه
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، توقيع الكشف الطبي على 2469 مواطن، وصرف العلاج المطلوب لهم في القافلة الطبية التي تم تنفيذها بقريه البصراط مركز المنزلة على مدار يومين، وتم تحويل 23 مواطنا لاستكمال العلاج بالمستشفيات، واستخراج تقارير طبيه لـ 7 مريض للعلاج على نفقه الدولة.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملة القوافل الطبية والتي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين في القرى الاكثر احتياجا في اماكنهم تخفيفاً للعبء عنهم.

وأوضح مكي، أنه تم استقبال المترددين على العيادات المتنقلة التي ضمتها القافلة في كافه التخصصات الطبية بـ 10 تخصصات، 12 عياده وبمشاركة هيئه التمريض وكافه التخصصات، تنفيذ ندوات تثقيف صحى بإجمالي 52 ندوه استفاد منها مواطني القرية على مدار يومي القافلة، فضلا عن توفير 113 صنف من الأدوية بصيدليه القافلة تم صرفها للمترددين من المرضى المستحقين مجانا.

وأكد الشعراوي، أنه لن يدخر جهدا في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى أينما كانوا، وانه يبذل كل الجهود لتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفيات من العلاج والفحوصات اللازمة.

 

الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة (1)
الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة 

 

الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة (2)
الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة
 
 
الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة (3)
الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة 

 

الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة (4)
الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة
 
 
الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة (5)
الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة 

 

الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة (11)
الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة 
 
 
الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة (7)
الكشف الطبي على 2469 مواطن في قافلة طبية بقريه البصراط مركز المنزلة

 

 


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