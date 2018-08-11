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السبت، 11 أغسطس 2018 02:38 م
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تنفيذ 3008 أحكام قضائياة وتحصيل 123 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية

السبت، 11 أغسطس 2018 01:45 م
تنفيذ 3008 أحكام قضائياة وتحصيل 123 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية كلابش - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 3008 حكما قضائيا، منهم 1872 حكم فى غرامات، 1083 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، وضبط 53 هارب من مخالفة، وتحصيل 123128 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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