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السبت، 11 أغسطس 2018 01:49 م
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تجديد حبس شريف الروبى ومحمد أوكسجين 15يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

السبت، 11 أغسطس 2018 01:20 م
تجديد حبس شريف الروبى ومحمد أوكسجين 15يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة شريف الروبى عضو حركة 6 أبريل-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت  نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس شريف الروبى، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، 15يوما على خلفية التحقيقات التى تجري معهما، بمعرفة النيابة فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور . 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهمين، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 
 

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