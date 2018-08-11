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السبت، 11 أغسطس 2018 05:21 ص
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انطلاق أول دفعة من حجاج الجمعيات بمحافظة القليوبية

السبت، 11 أغسطس 2018 05:00 ص
انطلاق أول دفعة من حجاج الجمعيات بمحافظة القليوبية حجاج بيت الله الحرام - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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قالت صفاء طنطاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، إنه تم تخصيص 572 تأشيرة لحج الجمعيات بالمحافظة، تم تقسيمها على مستويين أول ورابع، على أن يرافق كل مجموعة تتكون من 45 حاجا مشرف من المديرية، حيث تتضمن المجموعات 3 مشرفين من الجهة الإدارية و10 مشرفين من الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه لم يتم تخصيص مشرف عام من المحافظة.

وأضافت وكيل تضامن القليوبية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المستوى الأول والمكون من 356 حاجا سيغادر مطار القاهرة اليوم السبت 11 أغسطس متجها إلى المدينة، على أن يغادر المستوى الرابع المكون من 216 حاجا الأربعاء المقبل 14 أغسطس متجها إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتابعت "طنطاوى" أنه تم الانتهاء بالفعل من كل الدورات التى خصصتها الوزارة لحجاج الجمعيات، إلى جانب أخذ البصمة الوراثية مجانا بالأماكن التى تم تحديدها بالمحافظة مسبقا.

 

 

 


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