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اليوم.. دار الافتاء تعلن موعد هلال ذى الحجة وتحديد وقفة عرفات

السبت، 11 أغسطس 2018 06:00 ص
اليوم.. دار الافتاء تعلن موعد هلال ذى الحجة وتحديد وقفة عرفات دار الافتاء
كتب لؤى على
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تستطلع دار الافتاء المصرية اليوم السبت هلال شهر ذى الحجة لعام 1439 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك. 

وكانت قد نفت الدار ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، من الحديث حول الإعلان عن رؤية هلال شهر ذى الحجة.

وقالت "الإفتاء" فى بيان لها: "انتشر على اليوتيوب وبعض صفحات الفيس بوك أننا أعلنا رؤية هلال شهر ذى الحجة، وهذا الأمر غير صحيح".

وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم ٢٩ من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.

وأهابت دار الإفتاء، بعدم المشاركة فى نشر مثل هذا الكذب أو التفاعل معه، والتثبت دائما من الخبر قبل نشره، ودار الإفتاء المصرية هى الجهة المسئولة الوحيدة عن إعلان رؤية الهلال.


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غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

دار الافتاء

هلال ذى الحجة

الحج




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