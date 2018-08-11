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السبت، 11 أغسطس 2018 03:49 ص
خالد صلاح
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اليمن تبحث سبل تأمين الممرات البحرية من خطر المليشيات الحوثية الانقلابية

السبت، 11 أغسطس 2018 03:00 ص
اليمن تبحث سبل تأمين الممرات البحرية من خطر المليشيات الحوثية الانقلابية عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
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بحث نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، وقائد القوات البحرية اليمنية اللواء الركن عبدالله النخعى وقائد قوات خفر السواحل اليمنية اللواء خالد القملى ،  سبل تأمين الممرات البحرية من خطر مليشيا الحوثى المدعومة من ايران.

وجرى خلال اللقاء ، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية ، مناقشة المستجدات وآليات تنشيط قوات خفر السواحل لتسهم إلى جوار قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى درء المخاطر المستمرة على أمن الممرات المائية والملاحة الدولية.

وشدد نائب الرئيس اليمنى على مضاعفة الجهود والاستفادة من خبرات وإمكانيات الأشقاء والأصدقاء والحرص على التأهيل والتدريب والبناء المؤسسى لاستئناف مهام القوات البحرية وقوات خفر السواحل بما من شأنه تقليل المهددات على الأمن المحلى والإقليمى والعالمى والحد من أعمال التهريب وتأمين الحياة البحرية.

 


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