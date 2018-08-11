اليابان تعلن اعتقال أحد رعاياها فى كوريا الشمالية

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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، عن اعتقال أحد مواطنيها فى كوريا الشمالية حيث تحاول طوكيو جمع معلومات عن القضية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن وزارة الخارجية لم تقدم تفاصيل محددة مثل الغرض من زيارة الرجل لكوريا الشمالية لكنها أشارت إلى أنها تجمع التفاصيل الخاصة.

وطلبت الوزارة من المواطنين اليابانيين الامتناع عن السفر إلى كوريا الشمالية كجزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونج يانج.

تجدر الإشارة إلى أنه فى عام 1999، تم احتجاز صحفى يابانى فى كوريا الشمالية بتهمة التجسس وتم احتجازه لمدة عامين تقريبا.