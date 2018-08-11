video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 11 أغسطس 2018 09:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تعلن اعتقال أحد رعاياها فى كوريا الشمالية

السبت، 11 أغسطس 2018 09:25 ص
اليابان تعلن اعتقال أحد رعاياها فى كوريا الشمالية الشرطة اليابانية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، عن اعتقال أحد مواطنيها فى كوريا الشمالية حيث تحاول طوكيو جمع معلومات عن القضية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن وزارة الخارجية لم تقدم تفاصيل محددة مثل الغرض من زيارة الرجل لكوريا الشمالية لكنها أشارت إلى أنها تجمع التفاصيل الخاصة.

وطلبت الوزارة من المواطنين اليابانيين الامتناع عن السفر إلى كوريا الشمالية كجزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونج يانج.

تجدر الإشارة إلى أنه فى عام 1999، تم احتجاز صحفى يابانى فى كوريا الشمالية بتهمة التجسس وتم احتجازه لمدة عامين تقريبا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. اليابان تختبر أول مسجد متنقل قبل انطلاق الألعاب الأولمبية بطوكيو

اليابان تؤكد مقتل 9 أشخاص من طاقم مروحية الإنقاذ المتحطمة شرق البلاد

اليابان

اخبار اليابان

اخبار العالم

كوريا الشمالية




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة