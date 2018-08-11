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النيابة بقضية رشوة محافظ المنوفية توجه للمتهم "خيانة الأمانة"

السبت، 11 أغسطس 2018 01:30 م
النيابة بقضية رشوة محافظ المنوفية توجه للمتهم "خيانة الأمانة" محاكمة المتهمون فى رشوة محافظ المنوفية-أرشيفية
كتب سليم على
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استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة فى قضية رشوة محافظ المنوفية هشام عبدالباسط.
 
 
وقال ممثل النيابة خلال مرافعته، إن المتهم لم يعبأ بعظم الامانة، الحامل بسلطة الوزراء فى محافظته لتحسين خدماتها ولم يستوقفه الواقفين أمام بابه للحصول على حقوقهم وضاعت فى ذمته الأمانات وانتهكت الحريات وتأمر على الأنفس والأموال وعلى حياة البلاد والعباد.
 
وأضاف أن المتهم استغل وظيفته فى طلب الرشوة من أجل إسناد أعمال إلى شركات بعينها، ولم يهتم بدوره الحقيقى فى تحسين وتطوير المحافظة وتوفير حياة كريمة لمواطنيها. 
 

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